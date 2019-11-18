taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7282
Euro
6.3431
Altın
1470.47
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.057
Bitcoin
48198.11

Terörden arındırılan bölgede yaralar sarılıyor

YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Resulayn ve Tel Abyad şehirlerinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam eiyor.

İHA | 18.11.2019 - 18:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, teröristlerin temizlendiği bölgelerde şehircilik hizmetleri için çalışmaya başladı.

Uzun yıllar terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan ve şehircilik hizmetlerinden faydalanamayan Suriye’nin Resülayn ve Tel Abyad ilçelerinde Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğin sağlanmasının ardından hayat normale dönüyor.

MOLOZLAR KALDIRILIYOR

Başta sağlık olmak üzere içme suyu, gıda, enerji ve temizlik gibi ihtiyaçlar bir bir giderilmeye başlandı. Terör örgütünün attığı havan ve roketlerle tahrip olan Akçakale Gümrük Kapısı’nın Suriye tarafından başlayarak ilçe merkezine kadar devam eden moloz kaldırma ve temizlik çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde devam ediyor.

Terörden arındırılan bölgede yaralar sarılıyor


EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nca kontrol altına alınan Ceylanpınar’ın komşusu Resülayn ilçesinde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Yol yapımı, moloz kaldırma ve temizlik faaliyetlerine Karayolları Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, 7’nci Komando Tugay Komutanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye, Akçakale, Viranşehir ve Ceylanpınar Belediyeleri, DSİ gibi kuruluşlar da araç gereç ve personeliyle katılıyor.

Terörden arındırılan bölgede yaralar sarılıyor

Terörden arındırılan bölgede yaralar sarılıyor

Terörden arındırılan bölgede yaralar sarılıyor

Terörden arındırılan bölgede yaralar sarılıyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPOLL'ün genel seçim anketi

MetroPOLL'ün genel seçim anketi

428
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

168
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

143
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

799
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

319
Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

161
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir