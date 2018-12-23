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Terörden temizlenen dağlarda çocukların doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde terörden temizlenen dağlarda halk rahatça yürüyüş yapabiliyor.

İHA | 23.12.2018 - 09:47..
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Bölgenin Vapur Tepe bölgesine düzenlenen doğa yürüyüşü, şenlik havasında geçti.

Derecik Kaymakamı İdris Aslan, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı H. Bayram Özcan, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Komutan Yardımcısı Albay Fatih Canbulat, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Derecik Milli Eğitim Müdürü Abdülmecit Eren ile dağcılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Terörden temizlenen dağlarda çocukların doğa yürüyüşü

Bir zamanlar sık sık çatışma haberleriyle gündeme gelen Vapur Tepe bölgesine yapılan doğa yürüyüşü, sise rağmen yoğun katılımla yapıldı. Yürüyüş, Vapur Tepe'de öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

Terörden temizlenen dağlarda çocukların doğa yürüyüşü

Terörden temizlenen dağlarda çocukların doğa yürüyüşü

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