Terörden temizlenen dağlarda çocukların doğa yürüyüşü

Adana'da 2007 yılında ölen babasından 2 milyon lira miras kalan ancak kısa sürede mirası bitirip hırsızlık yapan genç 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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Burak Özçivit hamile Fahriye'nin her istediğini yapıyor

Oyuncu ve manken Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan hamile eşinin bir dediğini iki etmiyor.