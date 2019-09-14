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Terörden temizlenen köyler asfalta kavuşuyor

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılarak huzurun sağlandığı Muş'un köyleri, hizmetle buluşturuluyor.

DHA | 14.09.2019 - 10:28..
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1993 yılı öncesi mezralarıyla birlikte 120 hane ve bin kişilik nüfusa sahip olan Muş'un Ulukaya ilçesinde, terör olayları sonrası büyük bir göç yaşandı.

GÖÇ EDENLER GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

Yöre halkı topraklarını bırakarak kendileri için daha güvenli yerlere gitti. Bölge yıllar sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlendi. Bölgede huzurun sağlanmasıyla birlikte yaklaşık 145 kişi terkettikleri Ulukaya köyüne geri döndü. Geri dönüşlerin sürdüğü Ulukaya köyüne devlet yatırımları da yapılmaya başladı.

Terörden temizlenen köyler asfalta kavuşuyor

ULUKAYA KÖYÜ ASFALTLA TANIŞTI

Muş İl Özel İdaresi, huzurun sağlandığı Ulukuya köyüne alt yapı yatırımı yapmaya başladı. Köye ulaşımı sağlayan yola ilk kez asfalt serildi. Yaklaşık 10 kilometre yolun asfalt yapıldığı köyde çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, terörün bitmesi ile devlet yatırımlarının bölgelere taşındığını ifade etti.

Terörden temizlenen köyler asfalta kavuşuyor

DEVLET KATKILARINI TAŞIMAYA BAŞLADI

Yentür, “Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda, bölgeye huzur geldi. Huzurla birlikte vatandaşlarımız daha öncesinde boşaltmış oldukları köylerine, mezralarına geri döndüler. Devlet olarak bizler de yatırımlar hız vererek, hızlı bir şekilde devlet katkılarını buraya taşımaya başladık. Bunlardan bir tanesi; Ulukaya köyümüzün 10 kilometrelik yolunda asfalt çalışması yapılmaktadır. Asfalt çalışması ilk defa buraya geliyor. Bu çalışmalar devam edecektir.” diye konuştu.

Köyün içme suyu problemini giderdiklerini belirten Yentür, tarımsal sulamayla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Terörden temizlenen köyler asfalta kavuşuyor

HİZMET OLURSA GERİ DÖNÜŞLER OLUR

Bölgede yaşanan terör olayları sebebiyle 1993 yılında terk ettikleri köylerine geri döndüklerini söyleyen Ulukaya köy muhtarı Tahsin Tetik, “Şu anda halkımız köyümüze sevinç içerisinde geri dönüş yaptı. Dönüş yapmaya da devam ediyor. Tabi bununla beraber devletimiz de 10 kilometrelik yolumuzun asfaltını gerçekleştirdi. Eksikliklerimiz de var, yok değildir. Bunları da zaman içerisinde devletimiz giderirse, memnun kalırız, güzel olur. Önemli olan hizmettir, hizmet olursa dönüş olur.” dedi.

Terörden temizlenen köyler asfalta kavuşuyor

Terörden temizlenen köyler asfalta kavuşuyor

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