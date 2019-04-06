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Terörist başı Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan verilen hapis cezasını onadı.

AA | 06.04.2019 - 11:29..
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PY

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen, 21 Ocak'ta "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI ONANDI

Mahkeme heyeti, Gülen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkemenin verdiği bu karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Daha sonra Gülen'in temyiz başvurusu üzerine, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği sonucuna varan Daire, Büşra Gülen'e verilen hapis cezasını onadı.

BYLOCK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan yargılamada, örgütle bağlantılı şirketlerde sigorta kaydı bulunduğu belirlenen Büşra Gülen'in, Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edilmişti. Örgütsel toplantıları organize ettiği saptanan Büşra Gülen'in, 12 Ekim 2015 ile 19 Şubat 2016 arasında örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirlenmişti.

"İLK BİZİ ALACAKLARMIŞ"

Program üzerinden 702 mesaj gönderdiği ve 1.151 mesaj aldığı tespit edilen Gülen'in, bu yazışmalara göre, örgüt evlerinin ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedilmişti. ByLock üzerinden çeşitli görüşmeler yapan Gülen'in, bir mesajda, "Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi." ifadesine yer verdiği aktarılmıştı.

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