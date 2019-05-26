Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Avukatlar, 22 Mayıs’ta İmralı’da terörist başı Abdullah Öcalan’la yaptıkları ve temel gündemi açlık grevleri olan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

AÇLIK GREVLERİNİ SONLANDIRMA ÇAĞRISI

Terörist başı avukatlarına görüşmede açlık grevlerinin amacına ulaştığını ve artık sonlandırılması gerektiğini söyledi.

"30-40 GÜN SONRA ANLARIZ"

Avukatlar, yapılan görüşmelerin müzakere anlamı taşımadığını belirterek, "Öcalan mesajlarının tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete olduğunu sölyedi. Bu tutumuna karşı; 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' diyerek şu anda hiçbir çevrenin tutumu için herhangi bir yorum yapmadığına tanıklık ettik." ifadesini kullandı.

"SURİYE'DE SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ROL ALIRIM"

Avukatlar ayrıca Öcalan'ın Suriye'de sorunun çözümü için pozitif rol onamak istediğini söyledi.