Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri bölgeden silmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı geçtiğimiz ekim ayında başlattı.

Harekatta ABD ve Rusya ile üst üste anlaşmalar imzalanarak, YPG'nin bölgeden çekilmesi sağlandı.

Ancak ABD ve Rusya'nın attığı adımlar, Türkiye'nin bölgede adeta tek başına olduğunu gösteriyor.

ABD'nin her defasında YPG'lilerle iş birliği yaptıklarını açıkça ifade etmeleri, YPG'li teröristlerle ve Mazlum Kobani gibi elebaşlarıyla görüşmelerinin ardından benzer bir görüşme de Rusya'dan geldi.

RUS KOMUTANLA GÖRÜŞMESİNİ DUYURDU

Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin komutanı Alexander Çayko, Kobani'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi Kobani, her zamanki gibi Twitter'dan duyurdu. YPG elebaşı, Rus komutanla yaptıkları görüşmede; Amuda, Tel Tamr ve Ayn İsa'da Rus askerlerinin konuşlanması için anlaştıklarını belirtti.