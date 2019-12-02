taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7481
Euro
6.3349
Altın
1459.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
269.922
Bitcoin
41578.15

Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

Defalarca ABD'li komutanlarla görüşen YPG elebaşı Mazlum Kobani, Rusya'nın Suriye'deki komutanı Alexander Çayko ile görüşüp anlaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 09:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri bölgeden silmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı geçtiğimiz ekim ayında başlattı.

Harekatta ABD ve Rusya ile üst üste anlaşmalar imzalanarak, YPG'nin bölgeden çekilmesi sağlandı.

Ancak ABD ve Rusya'nın attığı adımlar, Türkiye'nin bölgede adeta tek başına olduğunu gösteriyor.

ABD'nin her defasında YPG'lilerle iş birliği yaptıklarını açıkça ifade etmeleri, YPG'li teröristlerle ve Mazlum Kobani gibi elebaşlarıyla görüşmelerinin ardından benzer bir görüşme de Rusya'dan geldi.

RUS KOMUTANLA GÖRÜŞMESİNİ DUYURDU

Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin komutanı Alexander Çayko, Kobani'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi Kobani, her zamanki gibi Twitter'dan duyurdu. YPG elebaşı, Rus komutanla yaptıkları görüşmede; Amuda, Tel Tamr ve Ayn İsa'da Rus askerlerinin konuşlanması için anlaştıklarını belirtti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

61
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı İrlanda'da gözaltına alındı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı İrlanda'da gözaltına alındı

16
İstanbul'da otomobil kamyona arkadan çarptı

İstanbul'da otomobil kamyona arkadan çarptı

11
Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

12
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

13
İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

41
Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir