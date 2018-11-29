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Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların artmasıyla birlikte örgütün elebaşlarından Karayılan, köylere giriş çıkışları yasakladı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 08:07..
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Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede taarruz dönemine geçildiğini açıklamasından sonra düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın adeta beli kırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaz/kış demeden devam ettirdiği operasyonlarda örgütün sözde yöneticileri tek tek etkisiz hale getirildi.

Büyük oranda kayıplar veren PKK, geri adım atmaya başladı.

Örgütün Kandil'de saklanan elebaşlarından Murat Karayılan'ın teröristlere verdiği talimat, itiraf niteliğinde.

Dönemin fazlasıyla değiştiğini vurgulayan terörist Karayılan, artık örgüt üyelerinin köylere giriş çıkış yapmaması gerektiğini söyledi.

"KÖYLERE GİRİŞ ÇIKIŞ"

PKK medyası üzerinden bir açıklama yayınlatan Karayılan, "İstihbarat verebilecek her tür teknikten, yanlış hareket tarzından kendini uzak tutmalıdır. Şimdi gerilla eskisi gibi gereğinden fazla hareket etse, köylere girip çıksa olmaz. Artık o dönem geçti, eskiden öyleydi." dedi.

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