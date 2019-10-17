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Teröristi yakalayan polislere cesaret ödülü

Yeni Zelanda’daki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişi yaralayan teröristi yakalayan iki polis, cesaret ödülüne layık görüldü.

AA | 17.10.2019 - 09:09..
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15 Mart 2019’da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine terör saldırısında bulunan terörist Brenton Tarrant’ı (29) yakalayan iki polis memuruna, 2019 Yeni Zelanda Polis Birliği Cesaret Ödülü verildi.

ÖZEL BİR TÖRENLE VERİLDİ

Arkadaşları tarafından aday gösterilen iki polis memurunun isimlerini, mahkemenin aldığı gizlilik kararından dolayı A ve B olarak tanımlayan Yeni Zelanda Polis Birliği, ödüllerin başkent Wellington’daki özel bir törende Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından verildiğini açıkladı.

Teröristi yakalayan polislere cesaret ödülü

Açıklamada, iki polisin, ödüle layık görülmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

"İŞİMİZİ YAPTIK"

Açıklamaya göre, teröristi yakalayan polisler, uzun yıllar yakın arkadaş olmalarından dolayı birbirlerinin yeteneklerini bilerek teröriste müdahale ettiklerini kaydetti. Christchurch kentini iyi bilen ve saldırganın potansiyel kaçış yollarını hesaba katan tecrübeli ikili, "Bizim için, muhtemel daha fazla zayiatın önlenmesinde rol oynadığımızı bilmek gerçekten önemli. İşimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Teröristi yakalayan polislere cesaret ödülü

BİR TÜRK VATANDAŞI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Tarrant, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı. Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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