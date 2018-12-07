Teröristin çantasından 44 kilo esrar ve mühimmat çıktı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespiti amacıyla sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde; sözde Amed Eyaleti Maliye ve Cephane Birimi sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş isimli teröriste ait çantanın Lice ilçesi Ortaç köyünde ikamet eden R.T. ve M.T. isimli şahısların ev ve eklentilerinde bulunduğu yönünde istihbarı bilgiler elde edilmesi üzerine, Ortaç köyünde anılan şahısların aynı bahçe içerisinde bulunan ev ve eklentilerinde arama faaliyeti yapmak maksadıyla, 3 jandarma komando timi, 1 istihbarat unsurunun katılımıyla 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30 itibariyle icrasına başlanılan Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Koçak İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır.”

44 KİLO ESRAR MADDESİ, SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Açıklamanın devamında, Ortaç köyünde icra edilen temas ve adli aramalar neticesinde, anılan şahısların ev, eklenti ve bahçelerinde iş makinelerinin de yardımıyla yapılan aramalarda, ev içerisinde ve bahçede toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde; 1 adet Sigsauer marka tabanca, 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 6) adet 7,62 milimetre AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 15 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el dürbünü, 1 adet panço, 1 adet met, 26 adet gizleme ağı, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı, 1 adet kütüklük, 36 kilogram toz ve 8 kilogram kubar olmak üzere toplam 44 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği, delil niteliğine haiz olan malzemeler ve esrar maddelerinin muhafaza altına alınıp, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edildiği belirtildi.

YATAĞIN ALTINA GİZLENMİŞ

Açıklamada ayrıca, icra edilen adli arama faaliyetleri esnasında; hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranıyor." kaydı bulunan A.K. isimli şüphelinin, M.T. isimli şahsın evinin yatak odasında yatakların altına gizlenmiş şekilde yakalandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.