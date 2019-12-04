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Teröristler 9 Ekim'den beri 45 sivili katletti

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı.

AA | 04.12.2019 - 14:07..
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim'de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalınarak devam edildiği belirtildi.

DOĞRUDAN SİVİLLER HEDEF ALINDI

MSB'nin mücadelesinin teröristlerle olduğu ve masum sivillerin hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmiş, 55 sivil yaralanmıştır. Yurt içine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmiş, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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