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Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

Herkesin çekilmesiyle çaresiz kalan YPG'liler Rusya'ya ve ABD'ye lanet okumaya başladı.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 13:46..
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Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

Terör örgütü YPG'nin bulunduğu bölgelerde huzuru sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonlarının ardından karadan bölgeye girdi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor.

TERÖRİSTLER LANET OKUMAYA BAŞLADI

Tırlar dolusu YPG'ye silah yardımı yapan ABD, bölgeden çekilme kararı aldı. Teröristler bir bir yakalanırken çaresiz kalan YPG'li teröristler, ABD ve Rusya'ya lanet okumaya başladı. Teröristin , "ABD'ye lanet olsun, Rusya'ya lanet olsun. Şerefsizler" dediği video yayınladı.

YPG/PKK'lı terörist: Amerika'ya Rusya'ya lanet olsun

Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

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