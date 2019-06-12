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Teröristler arazileri ateşe verirken görüntülendi

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Tel Abyad ilçesinde sivillere ait arazilerde yangın çıkardı.

AA | 12.06.2019 - 18:33..
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YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateş verdiği görüntüler ortaya çıktı.

VİDEOYA ALINDI

"Rakka sessizce katlediliyor" adlı yerel aktivist ağının, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, örgütü simgeleyen bez parçasını taşıyan bir aracın tarım arazilerine geldiği görülüyor.

PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi İZLE

RÜZGAR YÖNÜNDE ATEŞE VERİLİYOR

Cep telefonuyla gizlice uzaktan çekildiği anlaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 YPG/PKK'lı terörist, bir süre etrafı inceledikten sonra, tarlayı rüzgar yönünde ateşe veriyor. İki terörist ardından araca binerek hızlıca uzaklaşıyor.

SİVİLLERE AİT BÖLGE

Söz konusu aktivist ağı videoyu paylaştığı mesajında, arazinin Tel Abyad ilçesinin Ayn Arus köyünde yer aldığı ve sivillere ait olduğu bilgisine yer verdi.

50 BİN DÖNÜM ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin dönüm arazinin küle döndüğü tahmin ediliyor.

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