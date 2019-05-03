Teröristler Edirne sınırda yakalandı

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Camide çaldırdığı ayakkabısı için suç duyurusunda bulundu

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Engelli öğrencisiyle dans eden öğretmenin güzel anları

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Dayının sigarayla yaptığı ilginç numara

1 Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu 2019 yılının mayıs ayına ait kira artış oranları belli oldu. Buna göre; kiralarda yüzde 19.39 zam yapılabilecek.

2 Mayıs ayı kira artış oranları 2019 yılının mayıs ayına ait kira artış oranları belli oldu. Buna göre; kiralarda yüzde 19.39 zam yapılabilecek.

3 Tarsus’ta pazar yerinde çıkan hortum korkuttu Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen hortum, pazar yerindeki brandalara zarar verdi.

4 Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı Ters yöne giren motosikletliyle esnaf arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek kullanıldı, 4 kişi de yaralandı.

5 Siirt’te camide 700 liralık ayakkabısını çaldırdı Çarşı Camii'ne cuma namazı kılmaya giden bir vatandaşın 700 liralık ayakkabısı çalındı, suç duyurusunda bulundu.

6 Kuzey Kore'de 10 milyon kişi gıda sıkıntısı çekiyor Kuzey Kore'de gıda kaynakları ve tarımdaki verim azaldı. Durum bu şekilde olunca Kuzey Kore'de yaşayan 10 milyona yakın kişi için alarm verildi.