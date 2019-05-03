taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9723
Euro
6.6853
Altın
1280.75
Borsa
94174.08
Gram Altın
245.892

Teröristler Edirne sınırda yakalandı

Operasyonda FETÖ şüphelisi 4 kişi ile terör örgütü PKK üyesi 1 zanlı gözaltına alındı.

AA | 03.05.2019 - 18:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında Yunanistan'a geçmeye çalışan Y.A, S.I, F.Y. ve M.E.A'yı yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. ve F.Y. tutuklandı, S.I. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi E.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

277
Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

241
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

463
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

151
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

50
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir