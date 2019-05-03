Teröristler Edirne sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında Yunanistan'a geçmeye çalışan Y.A, S.I, F.Y. ve M.E.A'yı yakaladı.
Yakalanan şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. ve F.Y. tutuklandı, S.I. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi E.A'yı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.