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Teröristler hendek kazmayı hızlandırdı

TSK'nın Münbiç'e yönelik askeri sevkiyatı artırmasının ardından, teröristler de Fırat'ın doğusunda kazdıkları hendeklere iş makineleriyle hız verdi.

İHA | 24.12.2018 - 20:08..
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Teröristler hendek kazmayı hızlandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç sınırına askeri sevkiyatlarının hız vermesinin ardından Fırat’ın doğusunda da hareketlilik yaşanıyor.

ÖSO SİPERDE HAZIR BEKLİYOR

Bölgeye yönelik fırtına obüsü, tank, topçu bataryaları ve mühimmat sevkiyatı yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgedeki ÖSO birlikleri de olası bir operasyona karşı hazırlıklarını tamamladı. Her geçen gün güvenlik çemberini daraltan ÖSO, Münbiç sınırına siperler kazarak, hazır bir şekilde bekliyor.

Operasyon korkusu teröristlere hendek kazdırıyor VİDEO

Teröristler hendek kazmayı hızlandırdı

TERÖRİSTLER HENDEKLERE HIZ VERDİ

Operasyon öncesi Amerika’nın desteğini kaybeden ve bölgede adeta yalnız kalan PKK/PYD’li teröristler ise hendek kazıyor. Son günlerde hendek kazmayı hızlandıran teröristlerin, Münbiç’e bağlı Dedat bölgesinde iş makinaları ile hendek ve siper kazdığı görüldü. Kameralara yansıyan bu anlarda iş makinaları hendek kazarken teröristlerin ise iş makinalarının etrafında toplandığı görülüyor.

Teröristler hendek kazmayı hızlandırdı

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