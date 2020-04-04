Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı

Son dönemde icra edilen operasyonlar neticesinde hareket alanı daralan, imkan ve kabiliyetini kaybeden terör örgütü PKK mensupları sivilleri hedef aldı.
ROKETATAR VE KALEŞNİKOFLA SALDIRDILAR
Bir grup terörist, Dibek Mahallesi’nde bulunan inşaat şantiyesine roketatar ve kaleşnikoflarla saldırdı.
BİR İŞÇİ ŞEHİT OLDU
Olayda şantiyede çalışan işçi Mazlum Gözenoğlu hayatını kaybetti. Şantiyede bulunan diğer işçiler saldırıdan yara almadan ormanlık alana kaçarak kurtuldu.
Güvenlik güçleri bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede operasyon başlattı.