Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı

Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek için hoparlörden ezan okunması uygulaması giderek yaygınlaşıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri 2300 yıllık Tevratı satmaya kalkan şahıs ile satın almak isteyenleri suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

2300 yıllık Tevrat için 600 bin dolarlık pazarlığa baskın

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, daha önce 4 kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını, bu kez binlerce İngilizin kurban verdiği yeni tip koronavirüs nedeniyle yapacak.