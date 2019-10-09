Teröristler Münbiç'in sınırından çekildi

Türkiye’nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Münbiç sınırında teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

3 yıl önce DEAŞ’tan alınan mevzilerde YPG/PKK’lı teröristler daha önceleri cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından teröristlerin mevzilere uğramaması dikkat çekti.

AMERİKAN ASKERİ ÇEKİLİNCE BOMBOŞ KALDI

Suriye’nin Halep kentine bağlı Kobani’nin Zor Mağar köyündeki mevziler ve sözde karakollarda da teröristlerin olmadığı görüldü. Operasyon sinyalinin ardından hendek ve mevzi açma çalışmalarını hızlandıran teröristler, Amerikan askerlerinin çekilmeyi duyurmasıyla daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tünellerden çekildi. Bölgede yalnız kalan teröristler, her gün nöbet tuttukları mevzilerinden ayrılmak zorunda kaldı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT'A YÖNELDİ

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden temizlenen bölgede askeri yığınak devam ederken, Suriye Milli Ordusu da Fırat’ın doğusuna yöneldi.