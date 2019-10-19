taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Teröristler Tel Abyad Hastanesi'ni yaktı

Kullanılamaz hale getirilen hastaneden, bir kısım malzemenin kaçırıldığı da belirtildi.

İHA | 19.10.2019 - 16:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi’nin incelemesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

BİR KISIM MALZEME KAÇIRILDI

MSB'den yapılan açıklamada, “Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.” denildi.

Teröristler Tel Abyad Hastanesi'ni yaktı

Teröristler Tel Abyad Hastanesi'ni yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

64
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

422
Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

67
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

241
Havalimanında 179 adet iPhone ele geçirildi

Havalimanında 179 adet iPhone ele geçirildi

117
Belhanda ıslıklandı

Belhanda ıslıklandı

63
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir