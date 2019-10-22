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Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi

Tel Abyad'daki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler, çok sayıda tünele ulaştı.

DHA | 22.10.2019 - 11:15..
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Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin, meskun mahal operasyonu devam ediyor.

BİRÇOK TÜNEL BULUNDU

Teröristlerin, Tel Abyad'ın çok farklı noktalarından çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi

Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde, tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

İMHA EDİLDİ

Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.

Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



Teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirdi



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