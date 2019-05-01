Teröristlere 2 günde büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetler (TSK), terör örgütü YPG/PKK'ya nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda hem yurt içinde hem Suriye'de hem de Irak'taki terör mevzileri yok ediliyor.

ŞIRNAK VE SİİRT'TE HAVA OPERASYONU

Dün İçişleri Bakanlığından, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.,

AMANOS'TA KESİNTİSİZ TAKİP

Gece saatlerinde ise Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kesintisiz devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

SON DAKİKA: 5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Az önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığınca, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hatay Dörtyol kırsalında yürütülen istihbari çalışmalar ve JİHA ile yapılan hava keşfi sonucu tespit edilen teröristlere yakın hava desteği ile düzenlenen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

SURİYE'DE 25 TERÖRİST

Dün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lıların olduğu Tel Rıfat bölgesine düzenlenen operasyonda 25 terörist öldürüldü.

SON DAKİKA: IRAK'TA TERÖR MEVZİLERİ YOK EDİLDİ

Yurt dışı operasyonlarıyla ilgili bir son dakika bilgisi daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.