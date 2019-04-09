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Teröristlere Karadeniz'de nefes yok

3 yıl önce Ordu'da teröristlerin çektirdiği bir fotoğraftaki herkesi ölmüş olması, PKK'nın Karadeniz'e terörist gönderememesine neden oldu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 16:51..
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Teröristlere Karadeniz'de nefes yok

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ediyor.

PKK, 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye yeni gruplar göndermek için harekete geçmişti.

TSK, PKK'nın bu faliyetlerine göz açtırmadı. Örgütün 2016 yılında çektirdiği fotoğrafta yer alan teröristlerin hepsi Mehmetçiğin gazabına uğradı. Aradan geçen kısa zaman sonra fotoğrafı çeken dahil gruptaki herkes öldürüldü. PKK Karadeniz'de yapılanmak için yeniden hamle yapmaya çalışsa da, teröristler Karadeniz'e adım atmaktan korkuyor.

Teröristlere Karadeniz'de nefes yok

4 İLDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Karadeniz'e yeni sızmalar olma ihtimaline karşı 4 ilde terör örgütüne yönelik bahar operasyonları sürüyor.

Teröristlere Karadeniz'de nefes yok

Tunceli- Erzincan kırsalı üzerinden Karadeniz'e sızan PKK'lı teröristlere yönelik 4 yıldır başarılı operasyonlar düzenleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve köy korucularının iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda, örgütün 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan teröristlerden 15'i etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı olarak ele geçirildi.

Teröristlere Karadeniz'de nefes yok

Bu gruba sonradan katılan örgüt üyesiyle birlikte öldürülen 16 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nca, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori'de aranan teröristler oldukları belirlendi. Bölgede kalan son 2 teröristin de geçen yılın sonunda Giresun kırsalında çıkan çatışmada yaralanıp bölgeden Tunceli kırsalına kaçtıkları tespit edildi.
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