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Teröristleri tedavi eden iki kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS'li teröristlere destek verip, tedavilerini yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

DHA | 30.09.2019 - 10:57..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda YPS'li teröristleri tedavi ettikleri tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili valilikten yazılı bir açıklama yapıldı.

Teröristleri tedavi eden iki kişi yakalandı

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları tespit edilen 'Vekil' kod adlı Ş.Ş. ve 'Ferhat' kod adlı Y.E. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmışlardır." denildi.

Teröristleri tedavi eden iki kişi yakalandı

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