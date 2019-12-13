Teröristlerin açtığı tüneller tek tek kapatılıyor

Güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ve Resulayn’dan temizlendi.

Şehirde YPG'li teröristlerin saklanmak ve kaçmak için kullandığı tünellere müdahaleler devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünellerin kapatılması sürüyor - VİDEO

"TESPİT VE KAPAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor” denildi.