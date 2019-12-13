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Teröristlerin açtığı tüneller tek tek kapatılıyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, YPG'li teröristlerin açtığı tünelleri kapatma faaliyetleri devam ediyor.

DHA | 13.12.2019 - 13:50..
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Güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ve Resulayn’dan temizlendi.

Şehirde YPG'li teröristlerin saklanmak ve kaçmak için kullandığı tünellere müdahaleler devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünellerin kapatılması sürüyor - VİDEO

"TESPİT VE KAPAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor” denildi.

Teröristlerin açtığı tüneller tek tek kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tüneller tek tek kapatılıyor

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