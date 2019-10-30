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Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

Suriye'nin Tel Abyad kentinde, YPG'li teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede sağlık hizmetleri yeniden başladı.

İHA | 30.10.2019 - 04:48..
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Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

Teröristlerin kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesi, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tadilattan geçirilerek yeniden hizmete girdi.

Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

TÜM SERVİSLERİYLE YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Hastanenin eksik cihaz ve donanımlarının tamamlanmasının ardından acil, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve dahiliye servislerinde hizmet verilmeye başlandı.

Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

TÜRK DOKTORLAR DA GÖREVDE

Türk sağlık görevlilerinin de destek verdiği hastanede 5 tercüman, 10 acil tıp teknisyeni, 6 ambulans personeli, 4 şoför, 2 eczacı, 4 teknik personel, 2 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 6 hizmetli, 6 doktor görev yapıyor.

Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

ACİL HASTALAR TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Bölge halkı verilen hizmetler nedeniyle Türkiye’ye teşekkür ederken, Türk sağlık ekiplerine de yoğun ilgi gösteriyor.

Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

Acil hastalar ile bölgede bulunmayan servislere gitmesi gereken hastalar ise Türkiye’deki hastanelere getiriliyor.

Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

Teröristlerin ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

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