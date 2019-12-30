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Teröristlerin döşediği mayın genç kızın hayatını kararttı

Patlamada el ve ayağından yaralanan, sol gözü de görme yeteneğini kaybeden 15 yaşındaki Dua Zeki, sağlığına kavuşmak için yardım istedi.

DHA | 30.12.2019 - 11:17..
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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Dua Zeki'nin, 2 ay önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yola döşenen mayının infilak etmesiyle hayatı karardı.

KARANLIK ODAYA MAHKUM KALDI

2 yakınları tarafından Türkiye'ye getirilen Dua Zeki, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan tedavisinin ardından yeniden Tel Abyad'a döndü.

Patlamada el ve kolundan yaralanan,sol gözü de görme yeteneğini kaybeden Dua, ışığın rahatsızlık vermesi nedeniyle karanlık bir odada yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Teröristlerin döşediği mayın genç kızın hayatını kararttı

''İYİLEŞİP ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM''

Patlamayı hatırlamayan ve okuldan eve dönerken mayına bastığını belirten Dua Zeki, "Evden dışarı çıktığım zaman daha önceden buranın kontrolü ellerinde olan YPG’nin yola döşediği mayını fark etmeyerek bastım. O sırada büyük bir patlama sesi geldi. Daha sonrasını ben hatırlamıyorum. Yaralı olarak beni Türkiye’ye götürdüler. Kendime geldiğimde her yer karanlıktı. Bana ne olduğumu sordum. Yanında bulunan amcam mayına bastığım için yaralandığımı söyledi. Daha sonra hastaneden taburcu edildim. Tekrar Tel Abyad’a geldim elim ve kollarım zarar gördü. Sol gözüm görmüyor. İyileşip eski halime dönmek istiyorum." diye konuştu.

Teröristlerin döşediği mayın genç kızın hayatını kararttı


''KIZIMIN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİMESİ BENİ PERİŞAN EDİYOR''

PKK/YPG'li teröristlerin genç yaşında hayatını kararttığı Dua'nın annesi Fatma Zeki, kızının zor şartlar altında tedavi ve bakımını yaptırabildiklerini belirterek, “Kızım mayına basması sonucu sol gözü el ve ayaklarından yaralandı. Sağ gözü ise ışık gördüğünde dayanılmaz bir acı çekiyor. 6 çocuğumla birlikte 2 odalı bu evde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak kızımın ağrılarının iyice artması üzerine ne yapacağımızı şaşırdım. Kızımın gözlerimin önünde eriyip gitmesi bizleri de perişan ediyor. Biran önce kızımın iyileşmesi için Türkiye’den yardım bekliyoruz." diye çağrıda bulundu.

Teröristlerin döşediği mayın genç kızın hayatını kararttı

Teröristlerin döşediği mayın genç kızın hayatını kararttı


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