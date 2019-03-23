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Teröristlerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Suriye'den Hakkari'ye gönderilen patlayıcı yüklü İHA, güvenlik korucuları tarafından imha edildi.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 17:43..
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Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin Derecik ilçesine gönderilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), güvenlik korucuları tarafından tespit edilip, düşürüldü.

GÜVENLİK KORUCULARI HAVADAYKEN GÖRDÜ

Askeri bölgelere yönelik olası bir saldırı için gönderildiği tahmin edilen İHA’yı fark eden güvenlik korucuları, uzun namlulu silahlarla İHA’yı ateş altına aldı. İsabet alan İHA, ilçe merkezine bağlı Koçyiğit Mahallesi’ne düştü.

Teröristlerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Patlayıcı bağlı olduğu öğrenilen İHA için bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Teröristlerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Patlayıcı yüklü İHA’yı güvenlik korucuları düşürdü

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