Teröristlerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin Derecik ilçesine gönderilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), güvenlik korucuları tarafından tespit edilip, düşürüldü.

GÜVENLİK KORUCULARI HAVADAYKEN GÖRDÜ

Askeri bölgelere yönelik olası bir saldırı için gönderildiği tahmin edilen İHA’yı fark eden güvenlik korucuları, uzun namlulu silahlarla İHA’yı ateş altına aldı. İsabet alan İHA, ilçe merkezine bağlı Koçyiğit Mahallesi’ne düştü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Patlayıcı bağlı olduğu öğrenilen İHA için bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.