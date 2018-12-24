Teröristlerin kâbusu Bora-12 hedefi 12'den vuruyor

Bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7.5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde, 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor. TSK tarafından, sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda kullanılan JMK Bora-12, teröristlerin korkulu rüyası.

MAKSİMUM ATIŞ HASSASİYETİ

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

Yine kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe; dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

TSK'NIN SİLAHI, TERÖRİSTİN KORKULU RÜYASI

Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonel birliklerine dağıtılan milli keskin nişancı tüfeği, ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan'daki atışların ve çevresel testlerin gerçekleştirildiği müsabakalarda kullanıldı, tüm testleri başarıyla tamamlandı.

TALEP OLURSA İHRAÇ EDİLECEK

Aynı zamanda bazı ülkelere de test amaçlı sınırlı sayıda gönderilen milli keskin nişancı tüfeği, talep olması halinde ihraç edilebilecek.

"Kapasitemizi 3.5 kat artırdık"

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, ihtiyaç olduğu sürece JMK Bora-12'yi üreteceklerini, silah fabrikası olarak güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ar-Ge çalışmaları konusunda da bilgi veren Ocakcıoğlu, şunları kaydetti:

"Elimizde birkaç tane prototipi yapılmış silahımız var. İçeriklerini açıklamak şu anda fazla doğru olmaz. MKEK olarak güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan her türlü silahı yapmaya muktediriz ve talibiz. Silah fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 20 ile 25 bin arası. Aldığımız tedbirlerle kapasitemizi 72 bine kadar çıkardık. 2018 yılında 72 bin silahı teslim edecek duruma geldik. Kapasitemizi 3.5 kat artırdık. Bu da işçilerimizin gayretli çalışmalarıyla oldu. Elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."



