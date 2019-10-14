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Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

PYD/PKK'lı teröristlerin Resulayn'daki mevzilerini terk etme anları görüntülendi.

DHA | 14.10.2019 - 00:29..
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Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları görüntülendi.VİDEO

ÖNCE HAVADAN SONRA KARADAN

Hava Kuvvetleri ve karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li terörislerin mevzilerine bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı.

Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor.

Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

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Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

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