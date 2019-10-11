taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4938
Altın
1483.23
Borsa
99027.82
Gram Altın
280.483
Bitcoin
48844.17

Teröristlerin silahları Amerika'dan

Şanlı ordumuzun Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyonda, Amerika tarafından YPG'ye verilmiş silahlar bulundu.

AA | 11.10.2019 - 18:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Teröristlerin silahları Amerika'dan

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla sürdürdüğü  Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğimiz ile Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor.

CEPHANELERİNİ  ARKALARINDA BIRAKIYORLAR

TSK'nın yoğun bombamdırmanı karşısında PKK'lılar silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak arkalarına bakmadan kaçıyor.

Teröristlerin silahları Amerika'dan VİDEO

SİLAHLAR AMERİKA'DAN

Operasyon öncesinde Türkiye'yi laf kalabalığı ile oyalamak isteyen Amerika, bir yandan da terör örgütüne silah taşımak ile meşguldü.

Teröristlerden temizlenen köylerde devriye atan Mehmetöiğimiz ile Suriye Milli Ordusu, YPG'lilere ABD tarafından hediye edilmiş silahları buldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

284
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

690
Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

1170
Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

307
Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

155
Cengiz Ünder, tavrını belli etti

Cengiz Ünder, tavrını belli etti

127
İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir