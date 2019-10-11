Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğimiz ile Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor.

CEPHANELERİNİ ARKALARINDA BIRAKIYORLAR

TSK'nın yoğun bombamdırmanı karşısında PKK'lılar silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak arkalarına bakmadan kaçıyor.

Teröristlerin silahları Amerika'dan VİDEO



SİLAHLAR AMERİKA'DAN

Operasyon öncesinde Türkiye'yi laf kalabalığı ile oyalamak isteyen Amerika, bir yandan da terör örgütüne silah taşımak ile meşguldü.

Teröristlerden temizlenen köylerde devriye atan Mehmetöiğimiz ile Suriye Milli Ordusu, YPG'lilere ABD tarafından hediye edilmiş silahları buldu.