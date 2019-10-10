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Teröristlerin sivil oyunu

Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınırken; YPG sivil hassasiyetini kullanmanın peşine düştü.

AA & Ensonhaber | 10.10.2019 - 09:39..
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Teröristlerin sivil oyunu

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler sivil kıyafetlerini giydi.

ALGI PEŞİNDELER

Amaçları ise operasyon esnasında ölen teröristleri, Avrupa'ya "Türkiye sivilleri öldürüyor" algısı yapmak...

İşte onlardan bazıları;

Teröristlerin sivil oyunu

Suriye'de sivil görünümlü teröristler ViDEO

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Teröristlerin sivil oyunu

Teröristlerin sivil oyunu

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