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Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki mağarada sıkıştırılan PKK'lıların, aynı mağarada daha önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 21.12.2018 - 12:30..
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Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan Yoğunçam köyü kırsal alanında, cumartesi günü bir mağarada oldukları belirlenen terörist gruba yönelik operasyon devam ediyor.

GİRİŞ PATLAYICIYLA İMHA EDİLDİ

Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu tahmin edilen mağaranın girişi, patlayıcıyla imha edilerek genişletildi.

Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPILDI

Güvenlik güçleri ardından mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi.

Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki teröristin etkisiz hale getirildiği mağaradaki terörist grubunun, daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntü de ortaya çıktı.

Görüntülerde 2 teröristin, mağarada el fenerleriyle yürüdükleri görülürken, iki kola ayrıldığı görülen mağaranın, derinliğe de sahip olduğu anlaşılıyor.

Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri VİDEO

YÖNETİCİLERİ DE BU MAĞARADA

İçerisinde terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen mağaradaki, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürdürülüyor.

Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri



Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri



Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri



Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri



Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri



Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

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