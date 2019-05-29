Teröriste erzak yardımı finansman desteği sayılacak

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, terör örgütleriyle mücadele için emsal niteliğinde karar verdi.

Terör örgütük ve yaşam malzemesi yardımı yapmak, bundan sonra "terörizmin finansmanı" suçundan sayılacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği kararın gerekçesi ise yardımların, terör örgütünün eylem kapasitesini yükseltmesine katkı sağlaması.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİNİ YÜKSELTİYOR"

Yargıtay'ın kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Bir teröriste veya terör örgütüne yapılan bu nitelikte yardımlar, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini idame ettirmelerine, bu şekilde mevcudiyetini devam ettiren terör örgütünün de eylem kapasitesini yükseltmesine katkı sağlamaktadır."





Buna göre, terör örgütüne veya mensuplarına bilerek ve isteyerek erzak, yaşam malzemesi ve para temin edilmesinin fon sağlanması niteliğinde olduğu ve eylemin bu haliyle terörizmin finansmanı suçunu oluşturacağı anlaşılmaktadır."