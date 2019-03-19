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Terörü öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Denizli’de, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ekşi Sözlük yazarı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 22:12..
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Terörü öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Yeni Zelanda saldırısına ilişkin sosyal medyada ve internet ortamında nefret ifadeleri kullanan, paylaşımlar yapan kişilere ilişkin operasyonlar devam ediyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, geçtiğimiz hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı övdüğü iddiasıyla, "no ceiling" rumuzunu kullanan Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı.

Terörü öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Şahsın E.A. (24) olduğunu belirleyen ekipler, ardından bir eve düzenledikleri operasyonda E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BİR EKŞİ SÖZLÜK YAZARI DAHA TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir Ekşi Sözlük yazarı da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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