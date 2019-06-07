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Ters laleri kopartanlar yakalandı

Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.

İHA | 07.06.2019 - 08:43..
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Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti. Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valiliği talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 3 kişiye kişi başı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uyguladı.

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler ARŞİV

3 KİŞİYE AYRI AYRI CEZA UYGULANDI

Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ovacık’ta koruma altında,endemik ters laleleri koparan 3 şahıs bugün talimatımız üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Jandarma Komutanlığımızca tespit edilmiş, her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Ters laleri kopartanlar yakalandı

Ters laleri kopartanlar yakalandı

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