Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkisi yakınlarında, yolun Antalya istikametine giren 20 ABC 867 plakalı lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi. Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Ters şeritte kilometrelerce giden araç, tıra çarpıyordu

UYARILARA DA ALDIRIŞ ETMEDİ

Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.

Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.