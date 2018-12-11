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Ters yolda yakalanan sürücünün aracına el konuldu

Genç sürücü, ters yola girip polise yakalanınca otomobilin bağlanmasına engel olamadı

İHA | 11.12.2018 - 06:24..
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Aksaray'da otomobil ile ters yola giren 18 yaşındaki Emrah A. çok fazla yol gidemeden trafik polislerine yakalandı. Ters yolda giderken aracı durduran polis ekipleri sürücüye cezai işlem uygularken, ruhsat sahibi olmadığı gerekçesiyle genç sürücüye otomobili teslim etmedi.

Ters yolda yakalanan sürücünün aracına el konuldu

"BAĞLAMAK İSTEMEZSEN BAĞLAMAZSIN"

Otomobilin otoparka çekileceğini öğrenen genç sürücü polis ekiplerine aracı çektirmemeleri konusunda dakikalarca ısrar ederken, polisleri ikna edemeyince “Bağlamak istemezsen bağlamazsın. Bir de bizim abiler asker koruyor” diyerek bir garip sitemde bulundu. Otomobil polis ekiplerince otoparka çekildi.

Ters yolda yakalanan sürücünün aracına el konuldu

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