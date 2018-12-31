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Ters yönde giden sürücü kazaya neden oldu

İstanbul'da Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA | 31.12.2018 - 08:23..
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Sabaha karşı Atatürk Bulvarı Ulus istikametinde 34 BEH 164 plakalı otomobiliyle ters yönde ilerleyen ve ismi henüz öğrenilemeyen alkollü sürücü 06 AD 9455 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle ters yönde ilerleyen otomobil trafiğin akış yönüne döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ters yönde giden sürücü kazaya neden oldu

Ters yönde giden sürücü kazaya neden oldu

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