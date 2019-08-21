taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7195
Euro
6.3438
Altın
1502.63
Borsa
95522.11
Gram Altın
276.322

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Bir otomobil sürücüsü, tersten gelen cipe çarpmamak için direksiyonu kırınca, park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA | 21.08.2019 - 22:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sarıyer'de Maslak Oto Sanayi 1'inci Kısım önünde saat 21.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, 34 BZD 605 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Selim Duman, kavşaktan dönerek Ahi Evran Caddesi'ne girmek istedi. Bu sırada, bir cip sürücüsünün ters yönden kendine doğru geldiğini fark eden Duman, direksiyonu sola kırdı.

Ciple çarpışmaktan son anda kurtulan Selim Duman, o sırada park etmek için yavaşlayan Betül Ulucan'ın kullandığı 34 KD 4720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kendi ekseninde dönerken, Duman'ın kullandığı lüks otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Betül Ulucan, Selim Duman ve arkadaşı Aykut A., hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, ters yönden gelen cipin sürücüsü ile yaralıların yakınları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan Habip Tombul, "Beyaz araç ters yönden aşağıya doğru gelirken, bu araç da çarpmamak için dönüş alayım derken buraya girdi. Başka bir beyaz araç park halindeyken o da ters döndü. 3 yaralı var" dedi.

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

353
AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

327
Kamil Koç, Almanların oluyor

Kamil Koç, Almanların oluyor

219
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

537
İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

252
Japonya'da hızlı tren kapısı açık gitti

Japonya'da hızlı tren kapısı açık gitti

98
Mardin'de HDP'li Öcalan'ın, polisle yaşadığı tartışma

Mardin'de HDP'li Öcalan'ın, polisle yaşadığı tartışma

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir