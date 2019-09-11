Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaral

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki, Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Gökmen Zencer'in (46) kullandığı otomobil, ters yönden yere çıkıp, Tolga Altun (21) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
MOTOSİKLETTEKİLER YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Altun ve arkasında oturan Nurgül Gezici (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.