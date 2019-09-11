1 Emrah eşiyle Tayland'a tatile gitti Eşi Sibel Erdoğan ile Tayland'ın Bangkok şehrine giden Emrah, sosyal medya hesabından romantik pozlar paylaştı.

2 Çalıştıkları fabrikada hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Hırsızların, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesi çaldıkları tespit edildi.

3 Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaral Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kazada ters yönden gelen otomobil çarptığı motosikletin üzerindeki 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

4 Kartal'da silahlı bir kişi market soydu Bir markete silahlı olarak giren bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı gasbetti.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nun sandalye diyaloğu Beştepe'deki toplantıda, İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırılınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı espriyle salonda gülüşmeler yaşandı.

6 Arda Turan: Taciz suçlamasından beraat ettim Şarkıcı Berkay ile olan davasının kararını yorumlayan Arda Turan, "Bu olayın manşeti, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir." dedi.