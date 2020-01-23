taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9204
Euro
6.5684
Altın
1559.07
Borsa
122747.08
Gram Altın
296.669
Bitcoin
51399.06

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Işık ailesinin 10 yaşındaki çocuğu Ömer Işık, herhangi bir yazıyı veya konuşmayı kısa sürede tersten okuyarak dikkat çekiyor.

DHA | 23.01.2020 - 00:12..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

tersten

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan Işık ailesinin çocuğundan en küçüğü olan Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Işık,  3 yıl önce öğretmeninin 'Her şeyi okuyun' demesiyle birlikte okuma yazmayı öğrenip, cümleleri ve isimleri tersten okumaya başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Işık, konuşurken de tersten konuşmaya başladı. Işık'ın bu yeteneği çevredekileri de şaşırttı.

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

TERSTEN OKUYUP TERSTEN YAZIYOR

Tersten okumaya 3 yıl önce merak sardığını söyleyen Ömer Işık, ilk önce konuştuğu kelimeleri sonra da cümleleri tersten okumaya başladığını ifade etti. Işık, “1'inci sınıfta öğretmenimiz bize okuma yazma öğrettiğinde ‘Nerede bir şey görürseniz okuyun’ demişti. Ben okumayı çözdükten sonra tersten okumaya da başladım. Herkesin ismini tersten okuyabiliyorum. Okuduğum kitapları ters okuyup ters yazıyorum" dedi.

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

HERKESİ ŞAŞIRTAN YETENEK

Ömer Işık’ın halası Halime Işık ise, “Ömer’in durumunu 1'inci sınıfta fark ettik. Okula ilk başladığı zamanlarda okuma yazmayı öğrendi. Sonra da  okuduğunu tersten okumaya başladı. Böyle sürekli eline aldığı her hikaye kitabını önce normal, sonra da tersten okumaya başladı. Şimdi 4'üncü sınıfa gidiyor. Artık ders kitaplarını da ters okuyor ve okuduğu kitapları da tersine yazıyor. Bu yeteneğiyle de herkesi şaşırtıyor" diye konuştu.

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

İlginizi Çekebilir
Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı yaşandı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne aldı.
İSMEK'in Kürtçe kursunda kontenjanlar doldu
İBB'nin uzun zamandır gündeminde olan Kürtçe dil kursları için kontenjanın üzerinden başvuru sayısı geldi.
Öğrencilerin yarıyıl tatili başladı
Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, 2 haftalık tatile girmek için bugün karne sırasına girdi.
Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri kesinleşti
Öğretmenleri okula gidecek para dahi bulamayan Doğa Koleji, artık İTÜ Vakfı'nın.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir