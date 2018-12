Tesettüre giren Gamze Özçelik, İdlib'e gitti

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Gamze Özçelik tesettürlü haliyle dikkat çekmişti. İdlib'e giden Gamze Özçelik, tesettüre girdikten sonra Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Geçmişinin üzerine bir çizgi çekerek kendini bambaşka bir yaşama adayan Özçelik, İdlib'de yetimler ve savaş mağdurları ile bir araya geldi.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Bir dernek ile birlikte İdlib'e giden Özçelik bölgedeki savaş mağdurlarıyla bir araya geldi. Bölgede yardım faaliyetlerinde de bulunan Özçelik çocuklarla vakit geçirdi. Çocuklar da Gamze ablalarına büyük ilgi gösterdi.

"SAVAŞ, BABASIZLIK, YALNIZLIK, YOKLUK..."

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Gamze Özçelik fotoğrafına, "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü." notunu ekledi.