Tesla, 1 milyon elektrikli araba üreten ilk şirket oldu

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

TESLA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETTİ

Elektrikli otomobil sektörüne liderlik eden Tesla, 1 milyon elektrikli otomobil üreterek bunu başaran ilk şirket oldu ve tarihe geçti. Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ekibini tebrik etti.

1 milyonuncu elektrikli otomobilinin kırmızı renkteki Model Y olduğu gösteren bir fotoğraf paylaşan Elon Musk, ayrıca ekibin araçla poz verdiği aşağıdaki görüntüyü de yayınladı.

Elektrikli otomobil sektöründe hızlı bir büyüme gösteren Tesla, 2020 yılı sonuna kadar yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleştirmeyi planlıyor.

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