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Tesla 702 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, bu yılın ilk çeyreğinde 702 milyon dolar zarar etti.

DHA | 26.04.2019 - 09:06..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla,  dünya genelindeki elektrikli otomobillere öncülük etmesiyle biliniyor. Şirket, her ne kadar elektrikli otomobil pazarında lider olsa da 2019'un ilk çeyreğinde zarar etmeyi engelleyemedi.

2019 yılının ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıklayan Tesla'nın, 2018'in aynı dönemine göre gelirleri yüzde 37 oranında azaldı. Şirketin büyük bir zarar tablosuyla karşı karşıya olduğu biliniyordu ancak zararın boyutunun 700 milyon doları aşacağını kimse tahmin etmemişti.

tesla

EN BÜYÜK NEDEN VERGİ İNDİRİMİ

Tesla'nın gelirlerindeki bu ciddi düşüşün en önemli nedenlerinden biri de şirketin, müşterilerine uyguladığı 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini yarı yarıya düşürmesi oldu.

Şirket, satışlara olan etkiyi azaltmak adına otomobil fiyatlarında 2 bin dolar indirime gitmişti. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise bu olumsuz tablonun aksine, gelecek dönemlerde beklentilerinin daha yüksek olduğunu ve tablonun böyle kalmayacağının altını çizdi.

2019 yılının ilk çeyreğinde 63 bin araç satışı gerçekleştiren Tesla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha az satış gerçekleştirdi.

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