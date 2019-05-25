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Tesla ABD-Çin geriliminden en çok zarar gören otomobil şirketi oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen otomobil üreticisi konumunda.

Haber Merkezi | 25.05.2019 - 11:16..
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Çin, dünyadaki bütün üreticiler için gittikçe büyüyen bir pazar haline geldi ve bu nedenle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları birçok şirketi şimdiden korkutmaya başladı. Her ne kadar Çin ile ABD arasındaki mevcut ticaret savaşı doğrudan otomobil üreticilerini hedef almasa da Tesla iki ülke arasındaki gerilimden oldukça zarar görüyor.

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TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Tesla’nın hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 6,3’lük bir değer kaybı yaşadı ve Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Diğer elektrikli otomobil üreticilerinden Daimler yüzde 3,3’lük bir düşüş yaşarken, BMW ise yüzde 1,2 değer kaybetti. Tesla’nın diğer otomobil üreticilerinden daha fazla zarar görmesinin nedeni ise Çin’in Tesla için hayati bir öneme sahip olması.

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Ocak ayında Çin’de bir üretim fabrikası açmak için 4 milyar dolarlık yatırım yapan Elon Musk ve Tesla, ayakta kalabilmek için Çin’den oldukça yüksek gelirler elde etmek zorunda. Aynı zamanda vergilerin de artmasıyla Çin’deki Tesla otomobillerde fiyat artışına gitmek zorunda kalan şirket, söz konusu ticaret savaşından ilerleyen zamanlarda da bir hayli etkilenecek gibi görünüyor

 

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