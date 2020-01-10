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Tesla, ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu

Piyasa değeri 81.4 milyar doları aşan Tesla, Ford'u geçerek ABD'nin en büyük otomobil üreticisi konumuna geldi.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 10:15..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de yeni bir rekora imza attı. Ford'un 80.8 milyar dolarlık piyasaya değerini geride bırakan Tesla, 81.4 milyar dolar ile ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu.

Silikon Vadisi'nde bulunan risk sermayesi şirketi Foundation Capital'in ortağı Paul Holland, ''Tesla'nın ABD'deki büyük başarısının Çin'de de gerçekleşeceğine inanmıyorum. Ama yine de Tesla, ABD'nin en büyüğü olmayı hak etti. Çünkü birçok insanın sevdiği bir şekilde yenilikçi araba üretip piyasaya sürüyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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TESLA HİSSELERİ ÇİN SAYESİNDE ARTTI

Tesla'nın Çin'de kurduğu elektrikli otomobil üretim fabrikası, geçtiğimiz günlerde ilk teslimatları yapmaya başlamıştı. Bu durum, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 10 artmasına neden oldu.

Ayrıca Tesla, 2019'un son üç ayında 112 bin araba teslim ederek yeni yıla harika bir giriş yapmıştı.

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Tesla, ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu

Tesla, ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu

Tesla, ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu

Tesla, ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu

Tesla, ABD tarihinin en büyük otomobil üreticisi oldu

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