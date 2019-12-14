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Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

Tesla, Almanya’nın Berlin şehrinde inşa edeceği yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek istiyor.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 09:44..
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk; geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan tesis, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

YILDA 500 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ

Şirket, geçtiğimiz günlerde Almanya basınına yaptığı açıklamada, Berlin şehrine kurulacak üretim tesisinin yılda 500 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu.

Söz konusu tesis, genellikle Model 3 ve Model Y araçlarının üretimine odaklanacak.

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4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Tesla’nın Almanya’daki üretim tesisine 4 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

420 adet futbol sahası büyüklüğünde olacak üretim fabrikası, 10 bin kişiye de iş imkanı sunacak.

Gelecek yıl inşaatına başlanacak olan tesisin, 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

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Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

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