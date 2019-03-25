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Tesla araçların fiyatları 1 Nisan’da yüzde 3 yükselecek

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO’su Elon Musk, 1 Nisan’dan itibaren Tesla envanterindeki otomobil fiyatlarının yüzde 3.0 artacağını duyurdu.

DHA | 25.03.2019 - 11:40..
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Tesla'nın CEO’su Elon Musk, 1 Nisan’dan itibaren Tesla envanterindeki otomobil fiyatları hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Tesla araçların fiyatları 1 Nisan’da yüzde 3 yükselecek

ZAMLI FİYATLAR 2 NİSAN'DA

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Musk, söz konusu zammın 1 Nisan’da gece yarısında uygulamaya konulacağını, “bu nedenle de zamlı fiyatların 2 Nisan’da geçerli olacağını” belirtti.

Tesla araçların fiyatları 1 Nisan’da yüzde 3 yükselecek

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Söz konusu paylaşımlarda Musk, “Küresel olarak Tesla envanterindeki bütün arabaların fiyatları yüzde 3.0 yükselecek. Eğer kesin konuşmak gerekirse, zam 1 Nisan’da uygulamaya konulacak ve zamlı fiyatlar 2 Nisan’dan itibaren etkili olacak. Bu zamlar, Tesla internet sitesinde verilen siparişlerdeki fiyatları etkilemiyor. Mevcut envanter ücretleri şu an internet sitesinde hala düşük. Yeni zam, bunu düzeltecek.” ifadelerini kullandı.

Tesla araçların fiyatları 1 Nisan’da yüzde 3 yükselecek

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