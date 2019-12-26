taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9371
Euro
6.5888
Altın
1503.52
Borsa
113951.94
Gram Altın
287.064
Bitcoin
42690.54

Tesla, Çin bankalarından 1,4 milyar dolar kredi aldı

Tesla, Çin'de inşa ettiği üretim fabrikası için 1,4 milyar dolarlık krediye imza attı.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, fabrikanın tamamlanması için Çin bankalarından 5 yıllık 1,4 milyar dolar kredi aldı.

(Görsel: Tesla'nın Çin'deki üretim fabrikası)

şangay

DAHA ÖNCE DE KREDİ KULLANMIŞTI

Söz konusu Tesla olunca, Çin bankaları finansal yardımda bulunmak için birbirleriyle yarışıyor. Bu yılın başlarında, Mart 2020'de geri ödenmek üzere Çin bankalarından 500 milyon dolarlık bir kredi daha alan Tesla, yeni aldığı 1,4 milyar dolarlık kredinin bir kısmıyla eski borcunu kapatacak.

HAFTADA BİN ARAÇ ÜRETİLİYOR

Tesla'nın geçtiğimiz ocak ayında inşaatına başladığı Çin fabrikasında şu anda haftada bin adet Tesla Model 3 üretiliyor. Fabrikanın geri kalan kısımları tamamlandığında ise üretimin daha da artması bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Tesla, Çin bankalarından 1,4 milyar dolar kredi aldı

Tesla, Çin bankalarından 1,4 milyar dolar kredi aldıTesla, Çin bankalarından 1,4 milyar dolar kredi aldı

Tesla, Çin bankalarından 1,4 milyar dolar kredi aldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

89
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

76
Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

67
Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

154
Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

70
İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

128
Suriye de Akdeniz'de petrol ve gaz aramaya başladı

Suriye de Akdeniz'de petrol ve gaz aramaya başladı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir