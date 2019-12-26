Tesla, Çin bankalarından 1,4 milyar dolar kredi aldı

Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, fabrikanın tamamlanması için Çin bankalarından 5 yıllık 1,4 milyar dolar kredi aldı.

(Görsel: Tesla'nın Çin'deki üretim fabrikası)



DAHA ÖNCE DE KREDİ KULLANMIŞTI

Söz konusu Tesla olunca, Çin bankaları finansal yardımda bulunmak için birbirleriyle yarışıyor. Bu yılın başlarında, Mart 2020'de geri ödenmek üzere Çin bankalarından 500 milyon dolarlık bir kredi daha alan Tesla, yeni aldığı 1,4 milyar dolarlık kredinin bir kısmıyla eski borcunu kapatacak.

HAFTADA BİN ARAÇ ÜRETİLİYOR

Tesla'nın geçtiğimiz ocak ayında inşaatına başladığı Çin fabrikasında şu anda haftada bin adet Tesla Model 3 üretiliyor. Fabrikanın geri kalan kısımları tamamlandığında ise üretimin daha da artması bekleniyor.

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