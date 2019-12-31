Tesla, Çin'de üretilen ilk otomobillerini teslim etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, üretilen araçların ilk teslimatını gerçekleştirdi.

(Görsel: Tesla'nın Çin'deki üretim fabrikası)



TESLA'DAN REKOR

Fabrikanın inşasına başlanmasından bu yana, bir yıldan kısa süre geçmesinin ardından teslimatlara başlanması, Çin'de küresel otomobil üreticileri için rekor hız olarak görülüyor.

Tesla 2 milyar dolarlık yeni fabrikasında ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin ilk 15 adedini şirket çalışanlarına teslim etti. Otomobillerin fiyatı ise 355 bin 800 yuan (50 bin dolar) olarak açıklandı.

Daha önce Çin'de sattığı tüm arabaları ithal eden Tesla, Çin'de ay takvimine göre 25 Ocak'ta başlayan yeni yıldan önce, Şanghay fabrikasından teslimatlara başlamak istediğini söylemişti.

Tesla'nın Çin Genel Müdürü Wang Hao, şirketin Ocak ayında Model 3 teslimatlarını artırmayı planladığını açıkladı.

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