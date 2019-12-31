taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9493
Euro
6.6727
Altın
1524.01
Borsa
114518.7
Gram Altın
291.555
Bitcoin
43130.17

Tesla, Çin'de üretilen ilk otomobillerini teslim etti

Tesla, Şanghay'da kurduğu fabrikada ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin teslimatını yaptı.

REUTERS | 31.12.2019 - 12:19..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, üretilen araçların ilk teslimatını gerçekleştirdi.

(Görsel: Tesla'nın Çin'deki üretim fabrikası)

şangay

TESLA'DAN REKOR

Fabrikanın inşasına başlanmasından bu yana, bir yıldan kısa süre geçmesinin ardından teslimatlara başlanması, Çin'de küresel otomobil üreticileri için rekor hız olarak görülüyor.

Tesla 2 milyar dolarlık yeni fabrikasında ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin ilk 15 adedini şirket çalışanlarına teslim etti. Otomobillerin fiyatı ise 355 bin 800 yuan (50 bin dolar) olarak açıklandı.

Tesla, Çin'de üretilen ilk otomobillerini teslim etti

Daha önce Çin'de sattığı tüm arabaları ithal eden Tesla, Çin'de ay takvimine göre 25 Ocak'ta başlayan yeni yıldan önce, Şanghay fabrikasından teslimatlara başlamak istediğini söylemişti.

Tesla'nın Çin Genel Müdürü Wang Hao, şirketin Ocak ayında Model 3 teslimatlarını artırmayı planladığını açıkladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Tesla, Çin'de üretilen ilk otomobillerini teslim etti

Tesla, Çin'de üretilen ilk otomobillerini teslim etti

Tesla, Çin'de üretilen ilk otomobillerini teslim etti

İlginizi Çekebilir
2019'da Apple tarafından tanıtılan 10 ürün ve hizmet
Apple'ın, 2019 yılı içinde kullanıcılara sunduğu 10 farklı ürün ve hizmeti sizler için listeledik.
2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması
2019 yılında dünya genelinde popüler olan 100 oyun ve uygulamayı sizler için listeledik.
Günümüzde faaliyette olan en hızlı 5 tren
Dünya üzerinde şu anda kullanılmakta olan en hızlı 5 yolcu trenini sizler için listeledik.
2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü
2019 yılında kullanıcıların erişimine kapatılan veya üretimi durdurulan 8 farklı teknolojik ürünü, sizler için listeledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

1138
Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

516
İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

213
Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

77
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

101
Kanal İstanbul, ankette soruldu

Kanal İstanbul, ankette soruldu

308
Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir