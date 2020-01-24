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Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Şanghay'da kurduğu fabrikada Tesla Model 3'ten daha uygun fiyatlı bir otomobil üretmek için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 10:37..
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, geçtiğimiz günlerde de üretilen araçların ilk teslimatını gerçekleştirmişti.

ÇİN'DE YENİ BİR OTOMOBİL ÜRETİLECEK

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dünya genelindeki müşteriler için Çin'de tasarımlık ve mühendislik merkezi oluşturacağını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından, Tesla'nin Çin'de üreteceği yeni otomobilin konsept görüntüleri internette dolaşmaya başladı.

tesla

25 BİN DOLAR CİVARINDA OLACAK

Tesla'nın Çin'deki fabrikasında üretilecek olan hatchback elektrikli otomobilin Tesla Model 3'ten oldukça uygun fiyatlı olması bekleniyor. Ayrıca Otomobilin 25 bin dolardan satışa çıkacağı ve Tesla Model 2 olarak adlandırılacağı söyleniyor.

TESLA YENİ İŞ İLANLARI YAYINLADI

Elon Musk'ın Çin'de tasarımlık ve mühendislik merkezi oluşturacağını açıklamasının ardından, Şanghay'daki fabrikanın web sitesinden yeni iş ilanları yayınlanmaya başlandı. Öyle görünüyor ki Tesla, Çin'de oldukça büyük bir potansiyel görüyor ve bir an önce işleri büyütmek istiyor.

(Görsel: Tesla'nın Çin'deki üretim fabrikası)

şangay

Çin'de üretilecek olan yeni elektrikli otomobil, ilk önce yalnızca Çin'de satışa çıkacak ve daha sonra diğer ülke pazarlarındaki yerini alacak.

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Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek

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