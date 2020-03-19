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Tesla, geçtiğimiz yıl 367 binden fazla araç teslim etti

Tesla, 2019 yılında 367 bin 500 araç teslim ederek bir önceki yılın rakamlarını geride bıraktı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 09:58..
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Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü, oldukça büyüme gösterdi. Bu pazar, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

Elektrikli otomobil pazarına öncülük eden Tesla, 2019 yılında 367 bin 500 adet araç teslime etmeyi başardı.

tesla

2018'İN RAKAMLARINI GERİDE BIRAKTI

Tesla'nın 2018 yılı verilerine baktığımızda, toplam araç teslimi sayısının 245 bin 240 olduğunu görüyoruz. Yani şirket, 2019 yılında bir önceki yıla göre oldukça fazla bir büyüme gösterdi.

Tesla'nın Çin'de açtığı üretim fabrikasının da devreye girmesiyle, şirketin 2020 yılında daha fazla araç teslim etmesi bekleniyor. Ancak şu anda tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, Tesla'nın planlarını bir hayli bozabilir.

Instagram: @eshteknoloji

Tesla, geçtiğimiz yıl 367 binden fazla araç teslim etti

Tesla, geçtiğimiz yıl 367 binden fazla araç teslim etti

Tesla, geçtiğimiz yıl 367 binden fazla araç teslim etti

Tesla, geçtiğimiz yıl 367 binden fazla araç teslim etti

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